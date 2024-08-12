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        Antalya'da Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali'nde dansçılar hünerlerini sergiledi

        Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali, 19 ülkeden dansçıları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 14:44 Güncelleme: 12.08.2024 - 14:44
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        Antalya'da Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali'nde dansçılar hünerlerini sergiledi
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        Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali, 19 ülkeden dansçıları ağırladı.

        Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen festival 3 gün sürdü.

        Türkiye, Ukrayna, Rusya, Fas, Venezüella, Almanya, Belarus, Afrika, Moğolistan, Özbekistan, Fransa, Portekiz, İngiltere, İtalya, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Bulgaristan ve Çin olmak üzere 19 ülkeden dünya şampiyonları ve dereceli dansçılar festivalde hünerlerini sergileyerek, görsel bir şölen sundu.

        Yerli ve yabancı dansçılar arasında sahnede büyük rekabet yaşandı. DJ Volkan Akkaya'nın müzikleri eşliğinde Breaking ve All Style kategorisi final gösterileri, izleyenlere eğlenceli anlar yaşattı.

        Solo dans gösterilerinde Türkiye'yi temsil eden Volkan Arıcı, grup dans gösterilerinde ise Rusya birinci oldu.

        Ödüller, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı Şube Müdürü Okan Atilla tarafından verildi.

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