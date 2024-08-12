Antalya'da Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali'nde dansçılar hünerlerini sergiledi

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Gençlik ve Dans Festivali, 19 ülkeden dansçıları ağırladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Olbia Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen festival 3 gün sürdü.

Türkiye, Ukrayna, Rusya, Fas, Venezüella, Almanya, Belarus, Afrika, Moğolistan, Özbekistan, Fransa, Portekiz, İngiltere, İtalya, Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Bulgaristan ve Çin olmak üzere 19 ülkeden dünya şampiyonları ve dereceli dansçılar festivalde hünerlerini sergileyerek, görsel bir şölen sundu.