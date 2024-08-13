Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da çekici sürücüsünün ölümüne ilişkin 1 kişi yakalandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici sürücüsünün çekiçli ve silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 14:29 Güncelleme: 13.08.2024 - 14:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da çekici sürücüsünün ölümüne ilişkin 1 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici sürücüsünün çekiçli ve silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasında çekici sürücüsü olarak çalışan Mert Engin'in (26), D.D. (17) ve B.D'nin (21) çekiçli ve silahlı saldırısı sonucunda öldürülmesine ilişkin çalışmasını sürdürdü.

        Varsak Mahallesi'nde akrabalarının yanında saklandığı tespit edilen şüpheli B.D. dün gece yapılan operasyonla yakalandı.

        Şüpheli B.D. polis merkezindeki ifadesinde, "Gece saatlerinde kardeşimle oradaydık. Çekici sokağa hızlı girdi ve tartıştık. Taksiyi yükleyeceği esnada patinaj yapınca yine aramızda kavga çıktı. Kavga büyüyünce ben de tabancamı çıkarttım ve önce havaya 2 el ateş ettim, sonra diğer olay gerçekleşti. Sonrasında otomobille kaçtım." dediği öğrenildi.

        Polisteki ifadesi tamamlanan B.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        - Olay

        Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasında çekici sürücüsü olarak çalışan Mert Engin (26), 8 Ağustos'ta Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta bozulan taksiyi çekmek üzere gitmiş, kardeşler B.D. ve D.D'nin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. Şüphelilerden D.D. olay günü yakalanmış çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Rus iş insanına işkenceyle 100 milyon liralık senet imzalatıldı iddiası: Senedin alacaklısı tanıdık çıktı
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Komşuda "yılın en büyük yangını"
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Mourinho'nun Lille 11'i
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Makas tutkusu bir anneyi hayattan kopardı: Sürücüden "araç kaydı" savunması
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Süper Lig'in yeni yengeleri
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        Antalyalı ailenin İstanbul tatili kabusa döndü
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        34 yaşında üniversiteyi kazandı
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Saçlarımızda neden kepek olur? Sebepleri nelerdir?
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Zihninizi zorlamaya hazır mısınız? Farklı olanı bulun!
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Avuçtaki taş asırlar sonra güneş ışığıyla buluştu
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Acı biber tüketmek ömrü uzatır mı?
        Eski eşten sevgili olmadı
        Eski eşten sevgili olmadı
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        Kepez Belediye Başkanı: Teleferiğin 'T'sini ağzıma almak istemem
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        İşçi kullanmadığı iznin parasını alır
        Planlar alt üst oldu!
        Planlar alt üst oldu!
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Mersin Körfezi alarm veriyor! "Müsilajdan beter"
        Zaha'da geri sayım!
        Zaha'da geri sayım!
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        Konut satışlarında yılın zirvesi
        En çok hangi ilde satış arttı?
        En çok hangi ilde satış arttı?
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
        YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

        Benzer Haberler

        Serik'te asayiş uygulaması
        Serik'te asayiş uygulaması
        Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu (2)
        Altın Portakal'da jüri üyeleri belli oldu (2)
        Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma al...
        Başkan cezaevinden çıktı, teleferik projesini iptal etti: 'T'sini ağzıma al...
        Antalya'da işkenceyle senet imzalatıldığını ileri süren Rus iş insanı, arka...
        Antalya'da işkenceyle senet imzalatıldığını ileri süren Rus iş insanı, arka...
        Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı
        Çekicinin şoförünü öldüren şüpheli, 4 gün sonra yakalandı
        Antalya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Antalya'da kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı