Antalya'da çekici sürücüsünün ölümüne ilişkin 1 kişi yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir çekici sürücüsünün çekiçli ve silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasında çekici sürücüsü olarak çalışan Mert Engin'in (26), D.D. (17) ve B.D'nin (21) çekiçli ve silahlı saldırısı sonucunda öldürülmesine ilişkin çalışmasını sürdürdü.

Varsak Mahallesi'nde akrabalarının yanında saklandığı tespit edilen şüpheli B.D. dün gece yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli B.D. polis merkezindeki ifadesinde, "Gece saatlerinde kardeşimle oradaydık. Çekici sokağa hızlı girdi ve tartıştık. Taksiyi yükleyeceği esnada patinaj yapınca yine aramızda kavga çıktı. Kavga büyüyünce ben de tabancamı çıkarttım ve önce havaya 2 el ateş ettim, sonra diğer olay gerçekleşti. Sonrasında otomobille kaçtım." dediği öğrenildi.

Polisteki ifadesi tamamlanan B.D, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

- Olay

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasında çekici sürücüsü olarak çalışan Mert Engin (26), 8 Ağustos'ta Kuzeyyaka Mahallesi 2531 Sokak'ta bozulan taksiyi çekmek üzere gitmiş, kardeşler B.D. ve D.D'nin çekiçli ve silahlı saldırısı sonucu öldürülmüştü. Şüphelilerden D.D. olay günü yakalanmış çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.