GÜNCELLEME - Antalya'da kağıt fabrikasındaki yangın kontrol altına alındı

Uçar, yangında yaklaşık 100 milyon liralık maddi zararın oluştuğunu ifade ederek, "Fabrika, üretilen ürünlerle doluydu. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz. Çok hızlı büyüdü." dedi.

Fabrika sahibi Serdar Uçar, AA muhabirine, fabrikada koli üretimi yaptıklarını belirterek, güvenlik şirketinin araması ile yangından haberdar olduğunu söyledi.

Yakın ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de desteği ile yangın kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, ve sağlık ekibi sevk edildi.

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