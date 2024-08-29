Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası seçimi yapıldı

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, oda başkan adayları arasında yaşanan tartışmaların içerisinde olmayacaklarını söyledi. Resmi olmayan sonuçlara göre Özgür Bucaklı 222 oy, Halil Efe Çevik 174 oy, Mehmet Ümit ise 27 oy aldı.

Mevcut başkan Özgür Bucaklı kırmızı listeden, başkan vekili ve aday Halil Efe Çevik mavi listeden, önceki dönem başkanı Mehmet Ümit ise beyaz listeden seçime girdi. Genel Kurul'da 900 üyeden 300'ü oy kullandı.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) toplantı salonunda yapılan kurulda 3 aday yarıştı.

Geçen yıl şubat ayında yapılan genel kurulun ardından yönetim kurulu üyelerinin fikir ayrılığına düştüğü Antalya Biriketçiler, Nalburiyeciler İnşaat Malzemeciler ve Hafriyatçılar Esnaf Odası olağanüstü genel kurula gitti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.