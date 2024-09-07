Ünlü şefler "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde buluştu

Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesince "Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali Karaalioğlu Parkı'nda panel, söyleşi, workshop, yarışma ve birbirinden çeşitli Antalya lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında ünlü şef Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve birçok Michelin yıldızlı şef workshoplar gerçekleştirdi.

"İlk yılımızda Antalya'mızın tavşan yüreği zeytinini tanıttık, ikinci yılımızda türkülere söz olan mor üzümümüzü, bu yıl da coğrafi işaretli ürünümüz avokadoyu tanıtıyoruz. Özellikle Alanya bölgemiz tropikal meyve üretiminde çok önemli bir yere sahip. 38 tropikal meyveden, 20'sinin bölgeye adaptasyonu sağlanarak dünyaya ihracatı gerçekleşiyor. Gastronomi festivalimizle turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ne gösterilen ilgiden çok mutluyuz. Festivalimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek devam edecek."

Şef Danilo Zanna ise Antalya'nın çok özel bir şehir olduğunu ve kendi işletmelerine kentten yaklaşık 20 ürün aldığını söyledi.

Daha önceki yıllarda piyazı yediğinde çok beğendiğini belirten Zanna, "Antalya'da sadece piyazın satıldığı restoranlar var. Bu kadar bereketli, mutfağı ile marka olmuş bir şehrin gastronomiye çok özel katkıları olacak. İlerleyen süreçlerde Antalya'ya bir işletme açmak gibi bir niyetim var." diye konuştu.

Yarın sona erecek festivalde Arda Türkmen, Rafet İnce, Özge Şahin, Mehmet Özer, Oğuz Yenihayat, Serhat Doğramacı gibi ünlü şefler etkinlik sahnesinde Antalyalılarla buluşup panel ve workshoplar gerçekleştirecek.