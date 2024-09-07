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        Ünlü şefler "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde buluştu

        Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 23:13 Güncelleme: 08.09.2024 - 00:08
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        Ünlü şefler "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde buluştu
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        Antalya'da lezzet tutkunlarını buluşturan "3. Uluslararası Food Fest Antalya" gastronomi festivalinde Michelin yıldızlı şefler ve Türkiye'nin ünlü şefleri bir araya geldi.

        Büyükşehir Belediyesince "Antalya'dan Dünyaya" mottosuyla bu yıl 3'ncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Foodfest Antalya Gastronomi Festivali Karaalioğlu Parkı'nda panel, söyleşi, workshop, yarışma ve birbirinden çeşitli Antalya lezzetlerinin tanıtıldığı etkinliklerle devam ediyor.

        Festival kapsamında ünlü şef Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve birçok Michelin yıldızlı şef workshoplar gerçekleştirdi.

        Şef Zanna festivalde "Dünya Mutfağı ile Lokal Ürünlerimizin Adaptasyonu" konulu söyleşide vatandaşlarla buluştu, ardından Antalya'nın coğrafi işaretli piyaz yemeğini yaptı.

        Festivalde şef Mehmet Yalçınkaya "Gastronomide Geleceğin Mutfağı" konulu, şef Somer Sivrioğlu da "Yerel Ürün Kullanımlı Restoranların Sürdürebilirliği" konulu söyleşiyle ziyaretçilerle gastronomi üzerine sohbet etti.

        Foodfest Gastronomi Festivali'nde gerçekleştirilen workshoplar kapsamında televizyon programcısı ve şef Türev Uludağ Antalya tropikal meyveleri ile kuzu sırtı yaptı. Otel şeflerinden oluşan ekipler arasında yemek yarışması düzenlendi.

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise festivali gezdi, Michelin Yıldızlı şeflere ve Türkiye'nin ünlü şeflerine katılımlarından dolayı plaket verdi.

        Başkan Böcek, buradaki konuşmasında, gastronomi festivaline gösterilen ilgidenmemnuniyet duyduğunu belirtti.

        Antalya'yı gastronomi alanında da dünyaya tanıtmak amacıyla başlattıkları festivalin ilgi gördüğünü kaydeden Böcek, şunları dile getirdi:

        "İlk yılımızda Antalya'mızın tavşan yüreği zeytinini tanıttık, ikinci yılımızda türkülere söz olan mor üzümümüzü, bu yıl da coğrafi işaretli ürünümüz avokadoyu tanıtıyoruz. Özellikle Alanya bölgemiz tropikal meyve üretiminde çok önemli bir yere sahip. 38 tropikal meyveden, 20'sinin bölgeye adaptasyonu sağlanarak dünyaya ihracatı gerçekleşiyor. Gastronomi festivalimizle turizme katkı sağlamaya çalışıyoruz. Foodfest Antalya Gastronomi Festivali'ne gösterilen ilgiden çok mutluyuz. Festivalimiz ilerleyen yıllarda daha da büyüyerek devam edecek."

        Şef Danilo Zanna ise Antalya'nın çok özel bir şehir olduğunu ve kendi işletmelerine kentten yaklaşık 20 ürün aldığını söyledi.

        Daha önceki yıllarda piyazı yediğinde çok beğendiğini belirten Zanna, "Antalya'da sadece piyazın satıldığı restoranlar var. Bu kadar bereketli, mutfağı ile marka olmuş bir şehrin gastronomiye çok özel katkıları olacak. İlerleyen süreçlerde Antalya'ya bir işletme açmak gibi bir niyetim var." diye konuştu.

        Yarın sona erecek festivalde Arda Türkmen, Rafet İnce, Özge Şahin, Mehmet Özer, Oğuz Yenihayat, Serhat Doğramacı gibi ünlü şefler etkinlik sahnesinde Antalyalılarla buluşup panel ve workshoplar gerçekleştirecek.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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