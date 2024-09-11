Turizmde 2025 rezervasyonları başladı

AYŞE YILDIZ - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2025 yılı rezervasyonlarının başladığını, ilk rezervasyonları da İngilizlerden aldıklarını belirtti.

Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmde sezonun iyi geçtiğini ve farklı ülkelerden gelen misafirlerin tatillerine devam ettiğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının dünyanın her bölgesinde tanıtım faaliyetleri gerçekleştirdiğini anlatan Kavaloğlu, bu yıl sezonun uzayacağını vurguladı.

Kavaloğlu, turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması için önemli çalışmaların yürütüldüğüne işaret ederek, yeni yıl için de rezervasyon hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi. Turizmde 2025'in çok iyi bir yıl olmasını beklediklerini ifade eden Kavaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "2025 yılı rezervasyonları için ilk kontratları yaptık. Özellikle İngilizler rezervasyonlarını yapmaya başladı. Öncü rakamlar belli oldu ancak yüzdelik oranlar ekimde belli olacak. 2025'i 'en iyi yıl' olarak geçirebilmek için tüm ön hazırlıklarımızı yaptık. Hem kamu hem özel sektör 2025'in iyi geçirilebilmesi için elinden geleni yapıyor. Yeni yıl sezonu için ciddi rezervasyon alacağımızı düşünüyorum."

- "Erken rezervasyonlar 30 Kasım'da sona erecek" Kavaloğlu, erken rezervasyonun 30 Kasım'da sona ereceğine dikkati çekerek, bu tarih geldiğinde 2025'in nasıl geçeceğine dair ciddi verilere ulaşacaklarını kaydetti. İç pazarın da erken rezervasyon sistemine dahil olduğunu aktaran Kavaloğlu, "Ülkemizde yaşayanlar erken rezervasyon yaparak çok ciddi fiyat avantajlarından yararlanabiliyor. Oteller 2025 fiyatlarıyla ilgili kampanyalarını ekim ayı itibarıyla açıklamaya başlayacak. Vatandaşlarımızın bu kampanyaları takip etmelerini öneriyorum çünkü gerçekten avantajlı fiyatlar sadece erken rezervasyonlarda oluyor." diye konuştu.