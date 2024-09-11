Anadolu Efes Spor Kulübü ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi

Anadolu Efes Spor Kulübü ile Corendon Airlines arasındaki sponsorluk anlaşması, 2024-25 sezonunda devam edecek.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısında, Anadolu Efes ile sponsorluk sürecine beşinci yılda devam etmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Corendon Airlines olarak 2025'te 20. yıllarını kutlayacaklarını anımsatan Karaer, "Sezon öncesi hazırlıklarına Antalya'da başlayan Anadolu Efes'e yeni sezonda başarılar diliyor, yeni hedeflere yol alırken yanlarında olmaktan onur duyduğumuzu paylaşmak istiyorum. Spora ve spor turizmine katkılarımızı sürdürürken, Anadolu Efes ile birlikte Antalya özelinde kurumsal sorumluluk projeleri yapmayı planlıyoruz." dedi.

Anadolu Efes Spor Kulübü Genel Direktörü Alper Yılmaz da ekimden hazirana kadar bir sezon boyunca 9 aylık zaman diliminde deplasman maçları nedeniyle Avrupa'nın pek çok şehrine sürekli yolculuk halinde olduklarına dikkati çekti. Yolculuklarının iyi geçmesinin önemine değinen Yılmaz, "Yolculuklarımızı kalkıştan varışa en konforlu şekilde geçirmemizi sağlayan Corendon Airlines'ın 20. yılını şimdiden kutluyor, hem Anadolu Efes'e hem de farklı sponsorluklarıyla spora katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Corendon ile Antalya'ya basketbol aracılığıyla gençlere, çocuklara değer katacak projeler yapmayı diliyoruz." diye konuştu.