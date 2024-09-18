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        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 00:10 Güncelleme: 18.09.2024 - 00:10
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası
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        Salon:AntalyaGloria Sports Arena

        Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Andris Aunkrogers (Letonya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)

        Aliağa Petkimspor: Van Beck 5, Mustafa Kurtuldum 10, Tyree 29, Aldridge 2, Echenique 4, Wright, Russell 4, Williams 22, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 5, Murat Kuntker 1

        Heroes den Bosch: Darthard 4, Van Vliet, Van Bree 11, Dijkstra 5, Dorsey-Walker 5, Kier 19, Cork 4, Williamson 11, Koehler 13, Beens

        1. periyot: 24-17

        Devre: 51-42

        3. periyot: 70-56

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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