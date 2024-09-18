Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası
Salon:AntalyaGloria Sports Arena
Hakemler: Boris Krejic (Slovenya), Andris Aunkrogers (Letonya), Gvidas Gedvilas (Litvanya)
Aliağa Petkimspor: Van Beck 5, Mustafa Kurtuldum 10, Tyree 29, Aldridge 2, Echenique 4, Wright, Russell 4, Williams 22, Troy Selim Şav 10, Yavuz Gültekin 5, Murat Kuntker 1
Heroes den Bosch: Darthard 4, Van Vliet, Van Bree 11, Dijkstra 5, Dorsey-Walker 5, Kier 19, Cork 4, Williamson 11, Koehler 13, Beens
1. periyot: 24-17
Devre: 51-42
3. periyot: 70-56
ANTALYA
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