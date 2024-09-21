Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası
Salon:AntalyaGloria Sports Arena
Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya)
Aliağa Petkimspor: Wright 13, Russell 16, Williams 19, Tyree 12, Aldridge 11, Van Beck 6, Mustafa Kurtuldum, Echenique, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin
PAOK mateco: Henderson 6, Upson 6, Dwight 9, Latridis, Persidis 3, Dimitrios 12, Konstantinos, Bartley 8, Reynolds 16, Kreuser 9
1. Periyot: 12-22
Devre: 29-30
3. Periyot: 50-53
ANTALYA
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