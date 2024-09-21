Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 23:56 Güncelleme: 21.09.2024 - 23:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Salon:AntalyaGloria Sports Arena

        Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Boris Krejic (Slovenya)

        Aliağa Petkimspor: Wright 13, Russell 16, Williams 19, Tyree 12, Aldridge 11, Van Beck 6, Mustafa Kurtuldum, Echenique, Troy Selim Şav 2, Yavuz Gültekin

        PAOK mateco: Henderson 6, Upson 6, Dwight 9, Latridis, Persidis 3, Dimitrios 12, Konstantinos, Bartley 8, Reynolds 16, Kreuser 9

        1. Periyot: 12-22

        Devre: 29-30

        3. Periyot: 50-53

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Aslan, Kadıköy'de kükredi!
        Nefis maç
        Nefis maç
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin dev serisi bitti!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        Galatasaray'dan olay paylaşım!
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "Mourinho'ya derbiyi anlatamamışlar"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "F.Bahçe'yi yanımıza yaklaştırmadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        "Onlar gole çevirdi, biz atamadık!"
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        Nevzat Bahtiyar üçüncü kez ifade verdi
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        En-Nesyri saç baş yoldurdu!
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        Bektaşilere 'Vatikan tarzı' devlet
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İşte derbide tartışılan pozisyon!
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        İsrail'den Lübnan'a hava saldırıları
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Binlerce kişiden Macron protestosu
        Adana'yı da sel vurdu!
        Adana'yı da sel vurdu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad ile görüşme mesajı
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Metin Arolat'ı şok diyet mi öldürdü?
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Ani ölümü ünlü isimleri yasa boğdu
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Metin Arolat hayatını kaybetti
        Mobilde serbest tarife
        Mobilde serbest tarife

        Benzer Haberler

        Antalya'da, Rusya'ya gidip gelen kadın kocasını ölü buldu
        Antalya'da, Rusya'ya gidip gelen kadın kocasını ölü buldu
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        Alanyaspor, Adana Demirspor maçına hazır
        Alparslan Türkeş'in dava arkadaşı Dönmezer, Antalya'da toprağa verildi
        Alparslan Türkeş'in dava arkadaşı Dönmezer, Antalya'da toprağa verildi
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı
        Alanya'da boğulma tehlikesi geçiren turist hastaneye kaldırıldı
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya'da yazdan kalma günler
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu
        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Patara'da incelemelerde bulundu