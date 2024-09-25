Antalya'da yanlışlıkla çöpe atılan iki cep telefonu sahibine ulaştırıldı

Karaca, iki telefonunun değerinin 90 bin lira civarında olduğunu belirterek, belediye işçilerinin yoğun çalışması sonucu telefonlarına kavuştuğunu ifade etti.

Temizlik işçileri, kamyonlardaki çöpleri boşaltarak kepçe yardımıyla ayrıştırdı. İşçiler, uzun uğraşlar sonucu iki cep telefonunu bularak Karaca'ya teslim etti.

Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Karaca, konteynere çöp poşetleriyle yanlışlıkla torbadaki iki cep telefonunu da attı.

Antalya'nın Serik ilçesinde belediye işçileri, yanlışlıkla çöp konteynerine atılan iki cep telefonunu bularak sahibine teslim etti.

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