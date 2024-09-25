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        Antalya'da yanlışlıkla çöpe atılan iki cep telefonu sahibine ulaştırıldı

        Antalya'nın Serik ilçesinde belediye işçileri, yanlışlıkla çöp konteynerine atılan iki cep telefonunu bularak sahibine teslim etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 10:30 Güncelleme: 25.09.2024 - 10:39
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        Antalya'da yanlışlıkla çöpe atılan iki cep telefonu sahibine ulaştırıldı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde belediye işçileri, yanlışlıkla çöp konteynerine atılan iki cep telefonunu bularak sahibine teslim etti.

        Boğazkent Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Karaca, konteynere çöp poşetleriyle yanlışlıkla torbadaki iki cep telefonunu da attı.

        Evde telefonlarını bulamayan Karaca, poşeti attığı konteynerden çöplerin alındığını görünce Serik Belediyesinden yardım istedi.

        Belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü, Boğazkent Mahallesi'nden çöp toplayan kamyonları tahliye merkezine yönlendirdi.

        Temizlik işçileri, kamyonlardaki çöpleri boşaltarak kepçe yardımıyla ayrıştırdı. İşçiler, uzun uğraşlar sonucu iki cep telefonunu bularak Karaca'ya teslim etti.

        Karaca, iki telefonunun değerinin 90 bin lira civarında olduğunu belirterek, belediye işçilerinin yoğun çalışması sonucu telefonlarına kavuştuğunu ifade etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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