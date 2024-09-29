Antalyaspor-Fenerbahçe maçından notlar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları maçın kadrosuna göre 5 değişikliğe gitti.

UEFA Avrupa Ligi'ne Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertli ekip, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'a konuk oldu.

Fenerbahçe, mücadeleye Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko 11'i ile başladı.

Teknik direktör Jose Mourinho, son olarak 26 Eylül Perşembe günü sahalarında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 5 oyuncuyu değiştirdi.

- Antalyaspor'da Larsson'un yerine Petrusenko

Antalyaspor Teknik Direktörü Alex de Souza ise Kasımpaşa ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde sakatlığı bulunan Sam Larsson'un yerine zorunlu değişiklik yaptı ve bu oyuncunun yerine Olek Petrusenko'ya görev verdi.

Alex, mücadelenin ilk 11'inde Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Thalisson Kelven, Güray Vural, Jakub Kaluzinski, Erdal Rakip, Andros Townsend, Moussa Djenepo, Oleksandr Petrusenko, Braian Samudio'ya forma şansı tanıdı.