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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 19:07 Güncelleme: 29.09.2024 - 19:07
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:CorendonAirlines Park Antalya

        Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Emin Tuğral, Serkan Çimen

        Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Kaluzinski, Petrusenko, Erdal Rakip, Townsend, Djenepo, Samudio

        Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Djiku, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Amrabat, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko

        Sarı kartlar: Dk. 32 Djiku (Fenerbahçe), Dk. 45+4 Kelven (Antalyaspor)

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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