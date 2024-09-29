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        Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Antalya etabı tamamlandı

        Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 23:37 Güncelleme: 29.09.2024 - 23:44
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        Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Antalya etabı tamamlandı
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        Antalya'da düzenlenen "Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi"nin 7'nci etabı tamamlandı.

        Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu.

        Iffland, aldığı yüksek puanlarla Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin final etabı olan Sydney'i beklemeden şampiyonluğunu ilan etti.

        Kanadalı Molly Carlson ikinci ve Simone Leathead üçüncü sırada yer aldı.

        Erkekler kategorisinde ise ilk üç basamağın sahipleri sırasıyla İngiliz Aidan Heslop, Ukraynalı Oleksiy Prygorov ve İtalya'dan Andrea Barnaba oldu.

        Organizasyonda, Türkiye'yi 2013-2024 yıllarında 10 metre dalış alanında Türkiye rekortmeni olan Kıvanç Gür, temsil etti.

        Etkinliğe Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bora Altıntaş, Berke Dikişçioğlu ve Ali Türkkan da katıldı.

        Sekiz etaplık Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin finali, 10 Kasım'da Avustralya'da yapılacak.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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