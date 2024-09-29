Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin Antalya etabı tamamlandı

Etkinliğe Red Bull sporcuları Kübra Dağlı, Bora Altıntaş, Berke Dikişçioğlu ve Ali Türkkan da katıldı.

Organizasyonda, Türkiye'yi 2013-2024 yıllarında 10 metre dalış alanında Türkiye rekortmeni olan Kıvanç Gür, temsil etti.

Erkekler kategorisinde ise ilk üç basamağın sahipleri sırasıyla İngiliz Aidan Heslop, Ukraynalı Oleksiy Prygorov ve İtalya'dan Andrea Barnaba oldu.

Iffland, aldığı yüksek puanlarla Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin final etabı olan Sydney'i beklemeden şampiyonluğunu ilan etti.

Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Atatürk Parkı'ndaki falezlerde düzenlenen etkinlikte, kadınlar kategorisinde Avustralya'dan Rhiannan Iffland birinci oldu.

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