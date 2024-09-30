Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Antrenmana, 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

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