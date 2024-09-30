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        Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 4 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:09 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:35
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        Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı
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        Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile 4 Ekim Cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre dünkü Fenerbahçe maçının ilk 11'in de forma giyen oyuncular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki spor salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer oyuncular, teknik direktör Alex de Souza yönetiminde sahada çalıştı.

        Antrenmana, 19 yaş altı takımı oyuncuları da katıldı.

        Galeri
        Galeri

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