Akdeniz Üniversitesi'nde "Kuşaklararası Spor Etkinliği" düzenlendi

Akdeniz Üniversitesi'nde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kapsamında "Kuşaklararası Spor Etkinliği" gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü, Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAÇUMER) ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, üniversite yerleşkesinde program düzenlendi.

Etkinlikte, gençler ve yaşlılar fizyoterapist eşliğinde egzersiz yaptı. İl Sağlık Müdürlüğü ekibi, katılımcılara karbonmonoksit ölçümü, sağlık bilgilendirmesi ve diyetisyen kontrolü yaptı.