Antalya'da hortum ev ve seralara zarar verdi

Tekke Mahallesi'nde de bazı seraları ve narenciye bahçelerini su bastı.

Serası zarar gören Mesut Balcı ise, “Seranın içerisinde çalışıyordum. Aşağıdan bir fırtına, hortum geldi. Seranın oluklarını, muşambalarını kaldırdı. Kendimi zor kurtardım.” diye konuştu.

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