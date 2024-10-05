Finike Uluslararası Dans Festivali başladı
Antalya'nın Finike ilçesinde "2. Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi.
Antalya'nın Finike ilçesinde "2. Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi.
Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle organize edilen festival, Kaymakam Musa Kazım Çelik, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Özdemir ve Salih Dönmez ile vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı.
Kapalı halk pazarından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.
Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanı sıra festivale Bulgaristan, İspanya, Kazakistan, Estonya'dan da katılım olduğunu söyledi.
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