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        Finike Uluslararası Dans Festivali başladı

        Antalya'nın Finike ilçesinde "2. Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 10:33 Güncelleme: 05.10.2024 - 10:36
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        Finike Uluslararası Dans Festivali başladı
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        Antalya'nın Finike ilçesinde "2. Uluslararası Dans Festivali" düzenlendi.

        Kaymakamlık ve İlçe Belediyesi işbirliğiyle organize edilen festival, Kaymakam Musa Kazım Çelik, İlçe Belediye Başkan Yardımcıları Ömer Özdemir ve Salih Dönmez ile vatandaşların katılımıyla kortej yürüyüşüyle başladı.

        Kapalı halk pazarından başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

        Belediye Başkan Yardımcısı Özdemir, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yanı sıra festivale Bulgaristan, İspanya, Kazakistan, Estonya'dan da katılım olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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