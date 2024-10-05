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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 14:08 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:11
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        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir işletmede kaçak ürünlerin satıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.

        Belirlenen iş yerine yapılan baskında, 50 kaçak cep telefonu, 800 ekran aksesuarı, 45 cep telefonu ekranı ve 532 gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirildi.

        Jandarma ekibi, şüpheli A.O'yu gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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