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        Alanya'da iki tur midibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.10.2024 - 15:28
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        Alanya'da iki tur midibüsünün çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri taşıyan iki midibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

        Mehmet K. (53) yönetimindeki 07 BPS 627 plakalı tur midibüsü, İncekum Mahallesi D-400 karayolunda Turgay Y'nin (33) kullandığı 29 S 0073 plakalı tur midibüsüyle çarpıştı.

        Kazada, Mehmet K. ile her iki midibüste bulunan 11 yabancı uyruklu turist yaralandı.

        Kazanın ardından bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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