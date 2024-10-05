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        Alanyaspor, Galatasaray maçına hazır

        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 20:40 Güncelleme: 05.10.2024 - 21:09
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        Alanyaspor, Galatasaray maçına hazır
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        Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmalarıyla başladı.

        Antrenman, iki grup halinde top kapma organizasyonlarının ardından taktik çalışmasıyla sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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