Antalya'da nostalji tutkunları "Yeşilçam Festivali"nde buluştu

Antalya'da düzenlenen "Yeşilçam Festivali"nin ilk gününde sahne gösterileri ve yazlık sinema izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali ile eş zamanlı olarak Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen festivalin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu.

Sihirbaz ve sahne sanatları gösterilerinin gerçekleştiği festivalde katılımcılar Yeşilçam usta sanatçılarının maskotları, panayır oyun alanları, ahşap ve nostaljik oyun alanları, Yeşilçam dekorları, klasik arabalar ve fotoğraf köşelerine ilgi gösterdi.