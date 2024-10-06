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        Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalya'da oynanan maçta Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, "Rakip kalede pozisyon ararken kalemize dönen topların maliyeti ağır oldu. Bu maç bizim için acı bir tecrübe oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 21:41 Güncelleme: 06.10.2024 - 21:41
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        Amed Sportif Faaliyetler-Esenler Erokspor maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Antalya'da oynanan maçta Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup olan Amed Sportif Faaliyetler'in teknik direktörü Ersun Yanal, "Rakip kalede pozisyon ararken kalemize dönen topların maliyeti ağır oldu. Bu maç bizim için acı bir tecrübe oldu." dedi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Yanal, karşılaşmaya hızlı bir şekilde skoru bulmak için coşkulu bir oyunla başlamayı hayal ettiklerini söyledi.

        Sezon başından bu yana coşkulu oyunu isteyen bir takım olduklarını dile getiren Yanal, "Coşkulu oyun istediğimizin karşılığında rakibin hızlı oyuncularıyla ağır bedel ödemiş olduk. Futbol süratli ve hızlı oyuncularla direkt oynanan bir oyun olunca daha tehlikelidir. Rakip bunu bize karşı yaptı. Biz bu konuda yetersizdik. Rakip kalede pozisyon ararken kalemize dönen topların maliyeti ağır oldu. Bu maç bizim için acı bir tecrübe oldu." diye konuştu.

        Amed Sportif Faaliyetler'in büyük bir camia olduğunu aktaran Yanal, "Sezon başında kendi sahamızla iyi bir ivme ile başlayıp seyircilerimiz önünde bunu devam ettirmek istiyorduk ama olmadı. Bu skorda taraftarın tepki vermesi de normal." ifadelerini kullandı.

        - Mehmet Altıparmak: "Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftık"

        Esenler Erokspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak da üst sıraları yakalamak anlamında önemli bir maç oynadıklarını belirtti.

        Karşılaşmanın Antalya'da oynanmasının kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Altıparmak, "Maçın başından sonuna kadar üstün olan taraftık. Rakibin iyi ve kötü yönlerini iyi analiz ettik. Bütün oyun planımızı bunun üzerine kurduk. Ömer Bayram iyi çıkışlar yapıyordu ama dönüş problemini Faye ile değerlendirdik. Oyun disiplininden taviz vermeden istediğimiz her şeyi yaptık." ifadelerini kullandı.

        Ligde üst sıralarda oynayan bir takım olmak istediklerini aktaran Altıparmak, "Lige yavaş yavaş ısınıyoruz. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya çok iyi yansıtıyor ve neticesinde 2 haftadır farklı skorlarla galibiyetler aldık. Oynadığımız oyunun karşılığını aldık." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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