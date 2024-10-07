Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında, "İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Şahin, Valilik'teki toplantıda, ekim ayına ilişkin verileri paylaşarak, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Farklı platformlarda gerçekleştirilen suçu övücü, rahatsızlık verici paylaşımlarla ve bu paylaşımların sahiplerine yönelik operasyonlara devam ettiklerini belirten Şahin, "Bizim kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ve inisiyatifimiz var. Çevremizde maalesef böyle yaratıklar var, bunları dış hallerinden anlamak mümkün değil. Bunlara yönelik herkesin uyanık olması lazım." dedi.

Şahin, vatandaşların çevrelerinde kadına veya bireye yönelik şiddetle karşılaşmaları durumda hemen kolluk güçleriyle irtibata geçmelerini istedi. Alanya'da kadına yönelik bir şiddet olayının gerçekleştiğini belirten Şahin, kolluk güçlerinin çalışmasıyla olayın önlendiğini, şüphelinin yakalandığını, kadının ise hastanede tedavi altında olduğunu kaydetti. Şahin, kent genelinde 11 bin 470 olayın meydana geldiğini ve yüzde 95'inin aydınlatıldığını dile getirdi. Araması bulunan 5 bin 775 kişinin yakalandığını, 843'nün tutuklandığı bilgisini veren Şahin, "Uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 982 operasyon gerçekleştirilmiş, 1081 şüpheli hakkında işlem yapılmış ve 91 kişi tutuklanmıştır. İl genelinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde ise 356 bin 152 sürücü denetlenmiştir. 109 bin 122 sürücüye idari para cezası uygulanmış, 3 bin 156 araç trafikten men edilmiştir." diye konuştu.