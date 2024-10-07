Antalya'da TÜGVA İl Temsilciliği İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

Antalya'da, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Akdeniz Üniversitesi Camisi önünde toplanan grup, slogan atıp tekbir getirerek Eğitim Fakültesi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan TÜGVA Antalya üniversiteler koordinatörü Ahmet Haktan Özbey, İsrail'in Gazze'de 365 gündür soykırım yaptığını söyledi.

Yaşanan katliamları protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için tek yürek olduklarını belirten Özbey, "Katil İsrail, Filistin topraklarında yıllardır sürdürdüğü işgal ve zulmü son bir yılda dehşet ve vahşetini artırarak devam ettirmektedir. Medeniyet maskesi takmış Batılı ülkeler, insan hakları iddiasında bulunurken bu katliamları görmezden gelmekte, İsrail'i doğrudan ya da dolaylı yoldan korumaktadır. Filistin, dünyanın dört bir yanında yankılanan bir direnişin sembolü haline gelmiştir. Direnişten dirilişe bir yankı dünyaya yayılmalıdır." diye konuştu.