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        Antalya'da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 14:13 Güncelleme: 08.10.2024 - 14:17
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        Antalya'da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

        Güvenlik Mahallesi 269 Sokak'taki 8 katlı apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Meriç Ergen, (27) gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı.

        Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

        Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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