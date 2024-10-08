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        Antalya'da polise mukavemet gösteren şüpheli hakkında işlem başlatıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde polise mukavemet gösteren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 23:18 Güncelleme: 08.10.2024 - 23:18
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        Antalya'da polise mukavemet gösteren şüpheli hakkında işlem başlatıldı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde polise mukavemet gösteren kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Valilik, bazı sosyal medya hesapları ile basın yayın organlarında "Kemer'de kaza yapan şahsın yakınlarına biber gazıyla müdahale yapılıp, ters kelepçe takılarak gözaltına alındı" başlıklı haberler üzerine açıklama yaptı.

        Trafik kazasında yaralanan E.A'nın 112 Acil Sağlık ekibince Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüleceği sırada yaralının yakını B.Ş'nin olay yerine geldiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Yaralı E.A'nın Kemer Devlet Hastanesi yerine özel bir sağlık kuruluşuna götürülmesini isteyen B.Ş. agresif tavırlarda bulunmuş ve bu sebeple görevli polis memurlarımıza tehdit içerikli söylemlerle fiziki olarak saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine kademeli olarak zor kullanmak suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Alınan doktor raporunda B.Ş'nin 1.11 promil alkollü olduğu anlaşılmış olup, hakkında 'Görevli memura mukavemet' suçundan adli işlem başlatılmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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