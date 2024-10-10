Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü evinde Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapmanın ardından dar alanda oyun çalışmasıyla sona erdi.
Alanyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.