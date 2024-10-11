Futbol: Hazırlık maçı

Hull City ise Rushworth, Coyle, Jones, Hughes, Giles, Slater, Puerta, Alzate, Kamara, Jarvis ve Pedro 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke takımı Mert Furkan Bayram, Augusto, Fatih Aksoy, Lima, Yusuf Özdemir, Richard, Janvier, Lopes, Efecan Karaca, Bera Çeken ve Cordova 11'i ile sahaya sürdü.

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