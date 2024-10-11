Antalya merkezli 25 ildeki yasa dışı bahis operasyonunda 37 zanlı tutuklandı

Antalya merkezli 25 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 53 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma başlattı.

Antalya merkezli toplam 25 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu adreslerde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital materyal ile üç pompalı tüfek, altı ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 169 fişek bulundu.