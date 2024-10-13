Antalya Devlet Opera ve Balesi "Tosca" operasını sahneledi

"Tosca" operasında, görevini kişisel hırs ve çıkarları için kullanmaktan çekinmeyen polis müdürü Scarpia ve baskıcı rejim karşıtı ressam Cavaradossi ile hayatını aşkına ve sanatına adamış, duygularının esiri opera şarkıcısı Tosca arasında yaşanan olaylar anlatılıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi Korosu'nun Koro Şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı Fahrettin Arda oldu. Eserde Çocuk Korosu Şefliğini Sinem E. Ulusoy üstlendi.

Dramatik opera denince akla ilk gelen eserlerden biri olan Tosca, Yiğit Günsoy'un rejisörlüğünde ve ünlü İtalyan Orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetiminde gerçekleştirildi.

Dünyada en çok sahnelenen operalar arasında yer alan "Tosca" operası, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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