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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu

        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.10.2024 - 15:04 Güncelleme: 13.10.2024 - 15:04
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        Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler sahillerde yoğunluk oluşturdu
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        Antalya'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahillerde zaman geçirdi.

        Hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte sabah saatlerinde nem oranı yüzde 86'ya ulaştı.

        Güneşli havayı fırsat bilenler, Konyaaltı, Sarısu ve Lara sahillerinde hareketlilik oluşturdu.

        Bazı tatilciler denizde yüzdü, bazıları ise şezlonglara ve kumsala uzanarak güneşlenmeyi tercih etti.

        Çok sayıda kişinin sahil bandındaki palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptığı ve parklardaki gölgelik alanlarda dinlendiği görüldü.

        Tatilcilerin bir kısmı ise Konyaaltı Sahili'nde kano ve Stand Up Paddle (SUP) ile denize açıldı.

        Nem oranının yüksekliği nedeniyle Konyaaltı'ndaki varyanttan sahili izleyenler, Beydağları'nı görmekte güçlük çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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