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        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 3 kişi yakalandı

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 14:32 Güncelleme: 14.10.2024 - 15:47
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        Antalya'da 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla öldüğü olayla ilgili 3 kişi yakalandı
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 22 yaşındaki gencin kaza kurşunuyla yaşamını yitirmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Yeşildere Mahallesi'nde 9 Ekim'de Ahmet Yusuf Kaçarlar'ın silahla ateş edilerek öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

        Çalışmada, Kaçarlar'ın iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan kavgada ateşlenen silahtan çıkan kaza kurşununun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Ekipler, olay yerinden kaçan şüpheliler S.D. (45), O.A.D. (24) ve H.Y.K'yi (17) gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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