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        Antalya'da yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz keyfi

        Antalya'nın Kaş ilçesinde aniden bastıran yağışa aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 16:25 Güncelleme: 15.10.2024 - 16:30
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        Antalya'da yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz keyfi
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        Antalya'nın Kaş ilçesinde aniden bastıran yağışa aldırış etmeyen yerli ve yabancı turistler, denizin keyfini çıkardı.

        Turizm sezonunun devam ettiği ve yazdan kalma günlerin etki olduğu ilçede, hava sıcaklığı 25 derece ölçüldü.

        İlçedeki bazı yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda bulundukları sırada aniden yağış bastırdı.

        Yağışa aldırış etmeyen turistler, yağmur altında denize girerek keyifli vakit geçirdi.

        İlçe merkezindekiler ise aniden bastıran yağmura hazırlıksız yakalandı.

        Birçok kişi de saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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