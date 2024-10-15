Antalya'da yağmura aldırış etmeyen turistlerin deniz keyfi

Birçok kişi de saçak altlarında ve kapalı mekanlarda yağışın dinmesini bekledi.

İlçedeki bazı yerli ve yabancı turistler, Kaputaş Plajı'nda bulundukları sırada aniden yağış bastırdı.

Turizm sezonunun devam ettiği ve yazdan kalma günlerin etki olduğu ilçede, hava sıcaklığı 25 derece ölçüldü.

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