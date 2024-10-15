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        Green Antalya EXPO, tarım sektörü temsilcilerini Antalya'da buluşturacak

        Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Green Antalya EXPO), gelecek yıl 17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 21:41 Güncelleme: 15.10.2024 - 21:46
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        Green Antalya EXPO, tarım sektörü temsilcilerini Antalya'da buluşturacak
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        Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Green Antalya EXPO), gelecek yıl 17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek.

        Fuarın tanıtımı için Konyaaltı ilçesindeki bir otelde toplantı yapıldı.

        Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Antalya'nın örtü altı tarımda lider konumda olduğunu belirterek, Türkiye'deki seraların yüzde 50'sinin kentte bulunduğunu söyledi.

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de yaş sebze ve meyve sektörünün bölge ihracatında önemli paya sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen yıl yaş sebze ve meyvede 850 milyon dolarlık ihracatla rekor rakama ulaştık. Hedefimiz 1 milyar doları aşmak. Bu tür fuarlar da ihracatımızın artmasında önemli rol oynuyor." diye konuştu.

        Çavuşoğlu, fuara katılımın yoğun olmasını beklediklerini dile getirdi.

        ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın gelecek yıl 17-19 Nisan'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti.

        Fuarı sektör liderleriyle Antalya'da bir marka haline getirerek dünyaya taşımak istediklerini belirten Bıdı, "Hollandalı sektör temsilcilerine fuarımızdan bahsettik, işbirliğimiz kesinleşti. Oradaki acentemiz Hollanda sektör temsilcilerinin Türkiye'deki firma temsilcilerine destek vereceklerini belirttiler." dedi.

        Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de fuarların sektörlere yeni ürünlerin, teknolojinin tanıtımı konusunda önemli katkıda bulunduğunu söyledi.

        Fuarların turizm açısından da önemli olduğunu dile getiren Dere, fuara katılanların kentin ekonomisini de hareketlendirdiğini kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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