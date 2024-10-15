Green Antalya EXPO, tarım sektörü temsilcilerini Antalya'da buluşturacak

Sebze, Meyve, Arıcılık, Ambalaj, Lojistik, Depolama ve Taze Ürün Teknolojileri Fuarı (Green Antalya EXPO), gelecek yıl 17-19 Nisan'da Antalya'da düzenlenecek.

Fuarın tanıtımı için Konyaaltı ilçesindeki bir otelde toplantı yapıldı.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, buradaki konuşmasında, Antalya'nın örtü altı tarımda lider konumda olduğunu belirterek, Türkiye'deki seraların yüzde 50'sinin kentte bulunduğunu söyledi.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz'de yaş sebze ve meyve sektörünün bölge ihracatında önemli paya sahip olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Geçen yıl yaş sebze ve meyvede 850 milyon dolarlık ihracatla rekor rakama ulaştık. Hedefimiz 1 milyar doları aşmak. Bu tür fuarlar da ihracatımızın artmasında önemli rol oynuyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, fuara katılımın yoğun olmasını beklediklerini dile getirdi. ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın gelecek yıl 17-19 Nisan'da ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceğini ifade etti. Fuarı sektör liderleriyle Antalya'da bir marka haline getirerek dünyaya taşımak istediklerini belirten Bıdı, "Hollandalı sektör temsilcilerine fuarımızdan bahsettik, işbirliğimiz kesinleşti. Oradaki acentemiz Hollanda sektör temsilcilerinin Türkiye'deki firma temsilcilerine destek vereceklerini belirttiler." dedi.