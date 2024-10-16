Antalya'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde okuldan çıkarak bisikletiyle evine gitmekte olan 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ, sağa dönüş yapan Mustafa T. (23) idaresindeki 48 ANC 970 plakalı beton kamyonunun altında kaldı.

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