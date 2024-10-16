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        Antalya'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti

        Antalya'nın Aksu ilçesinde bisikletiyle okuldan dönen 8 yaşındaki çocuk, beton kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 20:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 20:51
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        Antalya'da kamyonun altında kalan çocuk hayatını kaybetti
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        Antalya'nın Aksu ilçesinde bisikletiyle okuldan dönen 8 yaşındaki çocuk, beton kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi'nde okuldan çıkarak bisikletiyle evine gitmekte olan 8 yaşındaki Hasan Hamza Yeşildağ, sağa dönüş yapan Mustafa T. (23) idaresindeki 48 ANC 970 plakalı beton kamyonunun altında kaldı.

        Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kaza yerine gelen sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yeşildağ'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Kamyon sürücüsü Mustafa T. gözaltına alındı.

        Polisin kazaya ilişkin incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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