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        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:51 Güncelleme: 17.10.2024 - 10:21
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        Bahama bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Alanya Limanı'na demirledi
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        Bahama bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer Antalya'nın Alanya ilçesine geldi.

        Limasol'dan demir aldıktan sonra rotasını Antalya'ya çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde Alanya'ya ulaştı.

        Alanya Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1772 yolcu ve 745 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, ören yerlerini ziyaret edip alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

        "Marella Discovery", akşam saatlerinde Rodos Adası'na hareket edecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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