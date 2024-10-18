Antalya'da forkliftin çaptığı kadın ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim'de Antalya Havalimanı'ndaki apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine forklift istendi. Geri manevra yapan Hasan Burak Güner idaresindeki forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı.

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