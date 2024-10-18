Antalya'da forkliftin çaptığı kadın ağır yaralandı
Antalya Havalima'nında forkliftin çarptığı güvenlik görevlisi kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Antalya Havalima'nında forkliftin çarptığı güvenlik görevlisi kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.
Edinilen bilgiye göre, 16 Ekim'de Antalya Havalimanı'ndaki apron içerisinde yer hizmetlerine ait bir aracın arızalanması üzerine forklift istendi. Geri manevra yapan Hasan Burak Güner idaresindeki forklift, telefonla konuşan güvenlik görevlisi Selin Kurt'a çarptı.
Havalimanındaki sağlık görevlileri Kurt’u olay yerindeki müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Ağır yaralı Kurt, ameliyata alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kurt'un durumunun kritik olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından Güner gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güner, tutuklandı.
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