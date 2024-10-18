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        Antalya Şehir Hastanesinde radyasyon onkolojisi kliniği açıldı

        Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 18.10.2024 - 19:43
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        Antalya Şehir Hastanesinde radyasyon onkolojisi kliniği açıldı
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        Antalya Şehir Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği'nin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışa, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik, hastane başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun, Radyasyon Onkolojisi Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Eda Küçüktülü, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği yönetim kurulu üyeleri, hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.

        Açılış nedeniyle sempozyum da düzenlendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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