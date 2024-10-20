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        Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu

        Antalya'nın Serik ilçesine tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 15:21 Güncelleme: 20.10.2024 - 15:21
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        Antalya'da Alman turist otel odasında ölü bulundu
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        Antalya'nın Serik ilçesine tatile gelen Alman turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde temizlik için girdiği odada Victor Bittermann'ı (68) hareketsiz halde gören personel, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Alman turistin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bittermann'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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