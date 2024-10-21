Antalya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılarak, çalışmaları inceledi.

Trafik kurallarının küçük yaştan itibaren öğrenilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Trafikteki davranışlar refleks şeklinde öğrenilen davranışlardır. Bunlar erken yaşlarda öğretilirse ömür boyu devam eder. Örneğin, emniyet kemeri kullanmak, yaya geçidinde yayaya yol vermek, kırmızı ışıkta durmak, yeşilde geçmek gibi kavramlar, basit gözüken refleks davranışlardır. Bunları çocuklarımıza daha yaş iken vermeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman trafik daha iyi hale gelecek." diye konuştu.