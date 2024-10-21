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        Antalya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi

        Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 14:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 14:34
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        Antalya'da öğrencilere trafik eğitimi verildi
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        Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilkokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Vali Hulusi Şahin, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen eğitim programına katılarak, çalışmaları inceledi.

        Trafik kurallarının küçük yaştan itibaren öğrenilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Trafikteki davranışlar refleks şeklinde öğrenilen davranışlardır. Bunlar erken yaşlarda öğretilirse ömür boyu devam eder. Örneğin, emniyet kemeri kullanmak, yaya geçidinde yayaya yol vermek, kırmızı ışıkta durmak, yeşilde geçmek gibi kavramlar, basit gözüken refleks davranışlardır. Bunları çocuklarımıza daha yaş iken vermeye çalışıyoruz. Bunu başardığımız zaman trafik daha iyi hale gelecek." diye konuştu.

        Trafikteki araç sayısı çoğaldıkça kaza sayısı da arttığına işaret eden Şahin, kazaları azaltmanın yollarından birinin sürücüyü eğitmek olduğunu vurguladı.

        Programda, emniyet ekibi, öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Tırı'nda ve trafiğe uygun hazırlanmış parkurda nelere dikkat etmeleri gerektiğine ilişkin eğitim verdi. Ayrıca öğrencilere düdük ve boyama kitabı da hediye edildi.

        Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu da katıldı.

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