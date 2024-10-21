Elmalı'da 5 çiftçiye sera naylonu yardımında bulunuldu

Antalya'nın Elmalı ilçesinde geçen aylarda fırtına nedeniyle serası zarar gören 5 çiftçiye sera naylonu yardımında bulunuldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, ilçede geçen aylarda yaşanan fırtınadan etkilenen Çobanisa, Karamık, Imırcık ve Özdemir mahallelerinde hasar tespit çalışması yaptı.

İnceleme sonrası 5 çiftçiye, sera naylonu desteği sağlandı.

Çiftçilerden Servet Salur, fırtınada seranın demirleri ile naylonunun zarar gördüğünü belirtti. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden destek istediklerini dile getiren Salur, naylon yardımı için ekiplere teşekkür etti.