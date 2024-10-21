Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü özel konserle kutlayacak

Sahnede sanatçılara, müzikolog Ersin Antep anlatıcı olarak eşlik edecek.

Balcı'nın yöneteceği konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahne alacak.

Konserde, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelediği "Bir Ulus Uyanıyor" isimli eser seslendirilecek.

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