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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü özel konserle kutlayacak

        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 15:19 Güncelleme: 21.10.2024 - 15:19
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü özel konserle kutlayacak
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        Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Cumhuriyet Bayramı Özel Konseri"ni sanatseverlerle buluşturacak.

        Konser programı, 25 Ekim saat 20.30'da Antalya Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

        Konserde, besteci ve orkestra şefi Oğuzhan Balcı'nın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelediği "Bir Ulus Uyanıyor" isimli eser seslendirilecek.

        Balcı'nın yöneteceği konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçıları mezzo soprano Aylin Ateş, tenor Ufuk Toker ve bariton Caner Akgün sahne alacak.

        Sahnede sanatçılara, müzikolog Ersin Antep anlatıcı olarak eşlik edecek.

        Konserin biletleri AKM gişesi ve "biletinial.com" adresinden temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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