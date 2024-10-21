Antalya'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Merkez Mahallesi'nde 12 Ekim'de işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mutlu Özkan'ın (41) yaralandığı olayla ilgili, Y.E, M.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden Y.E ile M.K çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan olayda bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.
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