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        Antalya'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 17:12 Güncelleme: 21.10.2024 - 17:12
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        Antalya'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
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        Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Merkez Mahallesi'nde 12 Ekim'de işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mutlu Özkan'ın (41) yaralandığı olayla ilgili, Y.E, M.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden Y.E ile M.K çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan olayda bacağından ve kasığından yaralanan Özkan'ın tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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