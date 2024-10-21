Antalya'da 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Şüphelilerden Y.E ile M.K çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Mahallesi'nde 12 Ekim'de işe gitmek için servis aracı bekleyenlerin yanına motosiklet ile yaklaşan maskeli 2 kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu Mutlu Özkan'ın (41) yaralandığı olayla ilgili, Y.E, M.K. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde motosikletten açılan ateş sonucu bir kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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