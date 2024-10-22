Alanya'da drift yapan sürücüye 41 bin lira ceza kesildi
Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 41 bin 319 lira ceza uygulandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 41 bin 319 lira ceza uygulandı.
Alanya'da farklı noktalarda 07 BRK 350 plakalı otomobille drift yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Tespit edilen sürücüye drift yapmak, abartı egzoz kullanmak ve aracın ön plakasını takmamaktan toplam 41 bin 319 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.
Öte yandan sürücünün otomobille drift yaptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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