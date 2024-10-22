Alanya'da drift yapan sürücüye 41 bin lira ceza kesildi

Tespit edilen sürücüye drift yapmak, abartı egzoz kullanmak ve aracın ön plakasını takmamaktan toplam 41 bin 319 lira ceza kesildi, sürücünün ehliyetine 2 ay el konuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, drift yaptığı tespit edilen sürücüye, 41 bin 319 lira ceza uygulandı.

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