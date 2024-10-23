Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da yeğenini darbettiği iddia edilen amca tutuklandı

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeğenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan amca, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 00:29 Güncelleme: 23.10.2024 - 00:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da yeğenini darbettiği iddia edilen amca tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yeğenini darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan amca, tutuklandı.

        Antalya Valiliğince yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi Atilla Vehbi Konuk Spor Tesisleri arkasında amca H.D'nin, yeğeni M.D'yi konuşma vaadi ile çağırıp kendisine balyozla şiddet uyguladığı, polis merkezinde yeğeninin merdivenden düştüğü şeklinde ifade verdikten sonra serbest bırakıldığı paylaşımları yapıldığı bildirildi.

        Açıklamada, H.D'nin Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalandığı ve sevk edildiği adli makamlarca "kasten yaralama" suçundan tutuklandığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        Nasrallah'ın halefi öldürüldü iddiası
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        FETÖ çiftliğinde defin hızırlığı mı?
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        ABD'den "yumuşatma" talebi! İsrail'in İran'a saldırı planı hazır
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        3 Temmuz sürecinde neler yaşandı?
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Kargo dolandırıcılığı operasyonu: 8 tutuklama
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Efsaneler 88/89 sezonunu HT Spor'da anlattı!
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        Silahlı saldırıya uğrayan kadın öldü
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        HT Spor'da tarihi buluşma!
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Polisten kaçtı vatandaşın çelmesine yakalandı
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Mezarlıktaki vahşette sır perdesi aralanıyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        DEM Parti’den Bahçeli’nin çağrısına ilk yanıt
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        "Barışa karşı tek söz söylemeyeceğiz"
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Yunus Akgün, PFDK'ye sevk edildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yenidoğan çetesi hakkında açıklama
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        "Fenerbahçe en azından 1 puan alacaktır!"
        Hoşçakalın
        Hoşçakalın
        "Her şey elimden alındı"
        "Her şey elimden alındı"
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?

        Benzer Haberler

        Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı
        Antalya'da 'Şafak07 Huzur' operasyonu: 22 gözaltı
        Antalya'da "Şafak 07 Huzur" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Antalya'da "Şafak 07 Huzur" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Alanya'da drift yapan sürücüye 41 bin lira ceza kesildi
        Alanya'da drift yapan sürücüye 41 bin lira ceza kesildi
        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılm...
        Alanya'da annesini öldürüp cesedini gardıroba saklayan sanığa ağırlaştırılm...
        Finike'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Finike'de öğrencilere trafik eğitimi verildi
        Kemer Kaymakamı Solmaz, ejder meyvesi üreticilerini ziyaret etti
        Kemer Kaymakamı Solmaz, ejder meyvesi üreticilerini ziyaret etti