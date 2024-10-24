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        Antalya'da Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla karma sergi düzenlendi

        Antalya'da "Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser," isimli karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:02 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:16
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        Antalya'da Cumhuriyetin 101. yılı dolayısıyla karma sergi düzenlendi
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        Antalya'da "Cumhuriyetin 101. Yılında 101 Sanatçı ve 101 Eser," isimli karma sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde açılan sergide 101 sanatçının resim, seramik, heykel, ebru, dijital baskı, dokuma, görsel sanatlar ve mozaik gibi farklı disiplinlerdeki eserleri sergilendi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay, sergiye vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

        İranlı sanatçı Shabnam Majd, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Ben Bu Şehre Aşığım" isimli kitabından esinlenerek Antalya'ya duyduğu sevgiyi resmettiğini kaydetti

        Merhum sanatçı Fikret Otyam'ın eşi Filiz Otyam, kendisinin ve eşinin eserinin sergilendiği bu etkinlik için Muhittin Böcek'e teşekkür etti.

        Sanatseverler, 31 Ekim'e kadar sergiyi ziyaret edebilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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