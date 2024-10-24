Kepez ragbi takımı Türkiye şampiyonasında yarışacak

Kepez Belediyespor kulübü kadın ve erkek ragbi takımları, Kayseri'de düzenlenecek 21 yaş altı Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ragbi branşında sezonun son turnuvası olan Kayseri'de düzenlenecek 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında, finalde yarışmak için sahaya çıkacak.

Takımlar, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa kamp merkezinde düzenlenecek 4 müsabakadan galibiyetle ayrılırsa finalde yarışma şansı elde edecek.

Antrenör Meryem Şavk, takımların günde çift antrenmanla çalışarak şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti.