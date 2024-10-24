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        Kepez ragbi takımı Türkiye şampiyonasında yarışacak

        Kepez Belediyespor kulübü kadın ve erkek ragbi takımları, Kayseri'de düzenlenecek 21 yaş altı Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 24.10.2024 - 13:28
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        Kepez ragbi takımı Türkiye şampiyonasında yarışacak
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        Kepez Belediyespor kulübü kadın ve erkek ragbi takımları, Kayseri'de düzenlenecek 21 yaş altı Türkiye Şampiyonasında Antalya'yı temsil edecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ragbi branşında sezonun son turnuvası olan Kayseri'de düzenlenecek 21 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasında, finalde yarışmak için sahaya çıkacak.

        Takımlar, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa kamp merkezinde düzenlenecek 4 müsabakadan galibiyetle ayrılırsa finalde yarışma şansı elde edecek.

        Antrenör Meryem Şavk, takımların günde çift antrenmanla çalışarak şampiyonaya hazırlandıklarını belirtti.

        Şavk, Antalya'ya kupalar ile dönmek istediklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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