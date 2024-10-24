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        Mısır, sürdürülebilir turizme yatırım yapıyor

        Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny, Mısır'ın çevre dostu turizmi desteklemeyi amaçlayan çok sayıda yeşil projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:24
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        Mısır, sürdürülebilir turizme yatırım yapıyor
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        Mısır Turizm Otoritesi Uluslararası Turizm Genel Müdürü Mohamed Atta Elsherbeiny, Mısır'ın çevre dostu turizmi desteklemeyi amaçlayan çok sayıda yeşil projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

        Antalya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 6. Antalya Turizm Fuarı (ATF 2024), yerli ve yabancı turizm profesyonellerini ağırlamaya devam ediyor.

        Fuara katılan Elsherbeiny, gazetecilere, Mısır Turizm Otoritesi'nin Turizm Bakanlığının bünyesinde, pazarlama stratejilerine öncülük ettiğini, turizm gelişimini desteklediğini ve Mısır'ın turizm endüstrisini geliştirmek için çeşitli etkinliklere sponsor olduğunu söyledi.

        Fuarın ilişkileri güçlendirmek, deneyimleri paylaşmak, turizmi geliştirmek açısından verimli geçtiğini dile getiren Elsherbeiny, Mısır ve Türkiye'nin Osmanlı İmparatorluğuna kadar uzanan ortak bir tarihi ve uluslararası ziyaretçilerin keşfedebileceği zengin bir kültürü paylaştığını kaydetti.

        Mısır'ın turizm endüstrisi için sürdürülebilir konusuna büyük önem verdiklerini aktaran Elsherbeiny, şunları söyledi:

        "Mısır, çevresel etkilerini azaltmayı ve çevre dostu turizmi desteklemeyi amaçlayan çok sayıda yeşil projeyi hayata geçirdi. Önemli girişimler arasında enerji tasarruflu binalar ve sürdürülebilir ulaşım seçenekleri gibi çevre dostu altyapı yatırımları yer alıyor. Ayrıca, Mısır'ın doğal ve tarihi alanlarını korumak için koruma programları uygulanmakta ve turizmin kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına olumlu katkıda bulunması sağlanmaktadır. Birçok otel ve tur operatörü de çevresel etkilerini daha da azaltmak için atık azaltma ve kaynakların korunması gibi yeşil uygulamaları benimsiyor."

        Mısır'da El Alamein kentinin tarihi ve modern lüks olanaklarıyla büyüleyici bir şehir olduğunu ifade eden Elsherbeiny, "İkinci Dünya Savaşı'nda önemli bir savaş alanı olan El Alamein, Mısır hükümetinin turizme ayırdığı 4,464 milyar avro da dahil olmak üzere son dönemde yaptığı yatırımlarla cazip bir tatil beldesine dönüşüyor. Güzel plajlara, lüks otellere ve giderek artan kültürel cazibe merkezlerine sahip olan şehir, hem dinlenmek hem de tarihle anlamlı bir bağ kurmak isteyen gezginler için mükemmel bir kaçış noktasıdır." diye konuştu.

        Elsherbeiny, daha fazla Türk misafirleri Mısır'da görmek istediklerini sözlerine ekledi.

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