Antalya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Servet Ç. (36) idaresindeki 07 HDR 97 plakalı otomobil, Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda bir otelin önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Rusya uyruklu turist Nadezda Gely'e (65) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde söz konusu kadının öldüğü anlaşıldı. Gely'in cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Sürücü Servet Ç. ise gözaltına alındı.
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