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        Antalya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 21:40 Güncelleme: 25.10.2024 - 21:40
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        Antalya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın öldü
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Servet Ç. (36) idaresindeki 07 HDR 97 plakalı otomobil, Okurcalar Mahallesi D-400 kara yolunda bir otelin önündeki yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen Rusya uyruklu turist Nadezda Gely'e (65) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde söz konusu kadının öldüğü anlaşıldı. Gely'in cenazesi, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

        Sürücü Servet Ç. ise gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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