Kaş'tan Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan kaçak yakalandı
Antalya'nın Kaş ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan ile 2 organizatör yakalandı.
Antalya’nın Kaş ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan ile 2 organizatör yakalandı.
Burdur ve Isparta’dan Kaş’a gelerek, buradan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek istedikleri belirlenen Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.
Karada kaçmaya çalışırken yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Organizatör 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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