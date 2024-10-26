Kaş'tan Meis Adası'na geçmeye çalışan 5 Afgan kaçak yakalandı

Burdur ve Isparta’dan Kaş’a gelerek, buradan yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Meis Adası'na geçmek istedikleri belirlenen Afgan uyruklu 5 düzensiz göçmen ve onlara organizatörlük yapan 2 kişi, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.

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